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當鋪之星

歷史頻道 - 今日 09:30PM 節目表
 
當鋪人員及時留意到一張來自1800年代晚期的地圖。是瑞克能夠掌握協商方向，還是賣家會退出？此外，柯瑞發現一輛待售的殺手福特野馬 (Mustang)。

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