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白令海大吸金第11季:厄運臨頭

探索頻道 - 今日 10:50PM 節目表
 
白令海的海象依然不平靜，海上作業難以進行。為了達成這一季的目標，眾家採金客無不鋌而走險，尋找任何收獲黃金的機會。尚恩和維農把目標轉向內陸，艾蜜莉、克里斯和席克都趁著短暫的天氣空檔趕緊出海，但直到最後，克里斯都還在等待時來運轉的那一刻。

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