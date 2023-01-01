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電子靈

衛視電影台 - 今日 09:30PM 節目表
 
陳楚童(李靖筠 飾)是一個典型的低頭青年，在YouTube看到一條關於「電子靈」的警告，生活開始出現越來越多詭異事件，甚至控制著她的家人！陳楚童必須重新面對，自己一段不堪回首的過去，也必須走出這個超越靈異的恐怖世界…

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