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建構世界的機器

歷史頻道 - 2023.09.29(五) 08:05PM 節目表
 
在1910年，飛機是脆弱的木製編造品，可以漂浮在空中，然後摔毀。但是，這無法阻止兩位年輕的夢想家想像著飛機載運各國乘客的未來。

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