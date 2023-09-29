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圓滿婚紗店第3季:莎拉

旅遊生活頻道 - 2023.09.29(五) 08:05PM 節目表
 
準新娘瑞秋、迦瑪與莎拉前來店裡選購理想婚紗。裘與艾兒下定決心要幫助罹癌的莎拉，讓她擁有完美的婚禮。

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