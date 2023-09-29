歡樂合唱團的詛咒第1季:音樂終止時

《歡樂合唱團》繼主角柯瑞以及多位幕後人員離世後，演員馬克薩林因持有兒童色情物品而畏罪自殺，娜婭里維拉則在帶著兒子遊湖的某天，莫名溺斃身亡，成為一大懸案。這兩件事又紛紛讓觀眾相信真的有「歡樂合唱團詛咒」這回事，進而引起討論。