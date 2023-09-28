生活整理師第1季:第7集

這個星期，卡諾婭、娜塔莉和西恩要跟一個重組家庭見面。屋主妮可拉有三名子女，前夫在十年前過世，現在跟伴侶麥克住在一起。這個極度重視回憶的家庭有數不清的物品，將每一個收納空間塞得滿滿的，雜亂無章、毫無秩序。他們將在夢幻團隊的幫助下，進行一場人生斷捨離。