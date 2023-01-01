廚神當道澳洲版第9季:第42集

本集節目中，瀕臨淘汰的艾朗，妮可和柯倫將在壓力考驗中一較高下，爭取進入前十名的名額。名廚保羅卡爾邁克將出大招，要他們做出他的加勒比招牌料理：巴貝多煎魚佐南瓜和血腸。三位參賽者將在緊迫的時間下完成所有元素，表現最差者最終將被淘汰。