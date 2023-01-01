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考察大腳怪第2季:探索西部

探索頻道 - 今日 10:50PM 節目表
 
本集節目中，團隊來到了奧林匹克半島考察關於大腳怪的蹤跡。布萊斯訪問了二十年前遇到大腳怪的警察，決定沿著高速公路展開搜尋。羅尼和蜜瑞亞沿著河流考察，羅尼感覺到神祕力量拉著他們，兩人陷入極度恐懼。

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