夢幻蛋糕第2季:成年之禮

賭城蛋糕塊烘焙坊要為派駐海外的消防員，製作三呎長的軍用消防車，以紅絲絨蛋糕和奶油司糖霜製成，輪子會是實心巧克力。細節飾件如梯子、水管和門窗將以翻糖和塑糖製成。為求逼真，軍用消防車會有閃光燈，周圍是可以吃的外殼。沙漠場景還會有紅蘿蔔蛋糕和奶油起司糖霜帳篷、全麥餅乾沙地、翻糖岩石，以及八個可以吃的消防員。賭城訂製蛋糕公司要為客戶的女兒製作成年禮蛋糕，主體是白色大型梳妝台，上面放用異麥芽糖做成的鏡子、翻糖女用手提包、糖霜圍巾、塑糖冠狀頭飾。成果非常漂亮，讓少女壽星驚豔不已。