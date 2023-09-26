麥克羅帶我們參觀瀝青拌合廠集塵屋，以及生物碳工廠。製造瀝青時會產生大量粉塵，這些粉塵都需要用大型過濾器收集，以免排放到空氣中汙染環境，過濾器內的集塵袋，正是整座瀝青廠最髒的部分，時間久了總得更換。生物碳製成為利用廢木料熱裂解後產生出來的純碳，這些碳能有效過濾水或是當肥料助於植物生長，分裝過程中，員工滿身都是極細碳粉。