夢幻蛋糕第2季:秋天婚禮

在聖地牙哥的甜頰烘焙坊，糕點師受到客人委託，要製作以兩隻狗為主題的新郎蛋糕。吉娃娃狗帕可將有6吋高，以米脆餅雕塑而成。大狗蛋糕則有30吋高，直徑2呎，以香蕉蛋糕製成。加州瓦倫西亞的絕品蛋糕店，要為大樓登高募款活動，製作摩天大樓蛋糕，大樓外繞著樓梯，再以翻糖特作各種人形來爬樓梯。位於洛杉磯市郊的娜蒂亞蛋糕店，要為一對新人製作秋天主題結婚蛋糕，他們做了七種口位的七層蛋糕，由大到小堆疊而成，各層有不同的緞飾與垂彩妝點，並且有500朵秋天糖花來增添秋味。