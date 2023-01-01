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幹盡苦差事第9季:採魚子醬與製造辣醬
探索頻道
- 今日 06:15PM
節目表
本集節目中，麥克首先來到密蘇里州的克拉克斯維小鎮，跟著密州魚子醬的洛斯特夫妻前往浩大的密西西比河裡捕捉鏟鱘。麥克在收網捕魚的過中，學到了漁夫常有的文化、判斷鏟鱘公母魚的方法、每天撒網捕魚的辛苦過程，並在處理中心學習如何殺魚取卵，做成魚子醬。節目第二站來到麥克羅老家巴爾的摩附近的詹奧香料公司，麥克努力學習如何製作多年來被許多在地人誤認為其他品牌的知名調味料，一邊克服過敏一邊完成備料、搬運、秤重、攪拌、裝箱、清洗等苦差事，並在最後與全公司大啖馬里蘭州藍蟹。
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