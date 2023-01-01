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梅艷芳

衛視電影台 - 今日 09:30PM 節目表
2003年，梅艷芳離開了我們。一代巨星殞落，標誌著香港一個光輝時代的終結。四歲在荔園登台的小歌手，唱到成為風靡亞洲的舞台女皇，梅姐短短40載人生，當中經歷幾多艱辛，付出多少犧牲? 星光背後，她的感情生活，她對工作的熱愛，對朋友以至對香港的情義，也成就了她那「香港的女兒」無可替代的地位…

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