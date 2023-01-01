白令海大吸金第11季:無異宣戰

夏季採金季才剛開張，一場大風暴即將登陸諾姆，各路人馬都想把握最後的機會出海收獲黃金，卻各自遇到機械問題。尚恩的振動機皮帶鬆脫，克里斯的錨柱塔歪斜傾倒，艾蜜莉的抽水馬達出了問題，維農的空氣壓縮機停擺……這場吸金大戰才剛開始。