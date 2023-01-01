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女子監獄
衛視電影台
- 今日 09:30PM
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"新入冊女囚 — 頂姐本為一位達官貴人，後因偽造文書被判入獄，重新適應一個前所未見的世界。幸然她逐漸得到大眾媽打── BO 媽的信任，更透過自己的手段和野心，在獄中創立一套新式交易制度，一躍成為獄中舉足輕重的大人物。可是頂姐的崛起威脅到監獄裡的黑道啊嫂 ── 波嫂。頂姐與波嫂兩幫人互相撕咬，三不五時在獄中開戰，令監獄中不得安寧。此時，為人聞風喪膽的黑手劏豬環再度歸來，誓要重奪舊有勢力…"
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