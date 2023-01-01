由莊澄及鄧漢強監製，三位本土新導演許學文、陳翊恆、黃千殷聯手執導的《失衡凶間之罪與殺》，召集多位實力演員坐陣演出；有林嘉欣、衛詩雅、劉俊謙、蔡思韵、黃又南、朱栢康、朱鑑然及胡子彤等。以三個犯罪故事《頭髮》、《貓劫》和《闇室》，解構執念成狂，引發暗黑人性的失衡，詭2誓必加倍……