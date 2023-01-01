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建構世界的食品

歷史頻道 - 今日 09:00PM 節目表
 
在1800年代後期，德國移民約瑟夫·施里茨和上尉弗雷德里克·帕布斯特發現他們身處啤酒領導地位爭奪戰。在競爭過程中，他們將會協助創造最受歡迎的酒品。

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