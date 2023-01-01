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蓋的超市料理大戰第22季:嘉年華大賽

旅遊生活頻道 - 今日 04:25PM 節目表
 
麥克，傑洛米，潘蜜拉與拉查一起挑戰蓋的嘉年華大賽，在第一回合的力霸大槌套比得是嘉年華美食，第二回合的套圈圈比得是棒子美食，第三回合的射氣球則是比最好吃的漢堡，最後由麥克勝出，他在瘋狂大血拼贏得一萬六千塊獎金，圓了開店夢想。

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