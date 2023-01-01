Home > 頻道 > 教育/紀實 > 探索頻道 > 金礦的賭注急流篇第4季:噬人急流

金礦的賭注急流篇第4季:噬人急流

探索頻道 - 今日 05:20PM 節目表
 
本集節目中，達斯汀的團隊為了減緩他們應付過最湍急的水流，要用巨礫築起水壩，佛萊德的團隊則要用拖手清開巨礫，以觸及富含黃金的溪床基岩。

澳門有線電視

客戶服務

電視服務

宣傳服務

頻道介紹

外部連結