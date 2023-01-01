柴油車卡好第3季:柴油就是王道

大塊柴決定舉辦規模最大的柴油車拍賣會，計劃拍賣各式各樣的柴油車輛，例如普通小型房車，和大型重型貨卡，但首先得想辦法告知天下這場拍賣。首先他們找到一輛1982年福斯兔子貨卡，賣家同時要賣出一輛車況不好的4門福斯高爾夫。兔子貨卡經過修改後，第一輛要上拍賣的車就完成了。大塊柴決定把高爾夫做成雙層雙輪特技車，打算靠這輛車表演翻筋斗特技宣傳拍賣會。