詠春拳一代宗師葉問在第四集打到入美國，作為完結篇，透過葉問帶著兒子到美國求學這段架空故事，不但交代葉問的人生最後階段，還在受歧視的海外華人世界中發揚真正的中國武學精神，把十年的《葉問》傳奇畫上完美的句號。