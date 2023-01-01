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葉問4完結篇
衛視電影台
- 今日 09:30PM
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詠春拳一代宗師葉問在第四集打到入美國，作為完結篇，透過葉問帶著兒子到美國求學這段架空故事，不但交代葉問的人生最後階段，還在受歧視的海外華人世界中發揚真正的中國武學精神，把十年的《葉問》傳奇畫上完美的句號。
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