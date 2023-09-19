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到家時傳個訊息

罪案偵輯頻道 - 2023.09.19(二) 09:55PM 節目表
 
愛荷華州的居家糕餅師傅賈斯汀娜·魯辛斯基剛收到職業生涯中最大的餅乾訂單。但當客戶抵達賈斯汀娜的房屋時，她遭到殘忍攻擊，並在槍口威脅下被帶走。

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