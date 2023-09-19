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挑戰美食堂第3季:鳳凰城

旅遊生活頻道 - 2023.09.19(二) 04:25PM 節目表
 
本集節目中，凱西來到鳳凰城造訪有著獨特菜單的天堂谷漢堡店，在復古甜品店製作22球冰淇淋組成的傳奇聖代，最後挑戰超辣雞翅，雞翅淋滿了由鬼椒和燈籠椒製成的地獄辣醬，他要在六分鐘內吃完八隻。

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