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葉問 2

衛視電影台 - 2023.09.19(二) 09:30PM 節目表
 
中日戰爭期間，葉問以雙拳捍衛了中國人的尊嚴，不惜開罪日本皇軍逃離佛山。戰爭結束後，葉家三口於佛山生活艱難，葉問於是在 1949年帶同妻兒前往香港建立新的家園。

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