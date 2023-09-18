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蓋的超市料理大戰第22季:加州消防員

旅遊生活頻道 - 2023.09.18(一) 04:25PM 節目表
 
本集的主題是加州消防員大戰。節目邀請四名廚藝媲美專業主廚的消防員前來參加比賽。第一回合，參賽者得端出消防隊友平時最愛的料理，第二回合則要做一道辣味家常菜。

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