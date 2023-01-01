友情之旅:孝淵和Sunny在卡達第1季

少女時代成員孝淵和Sunny來到了2022世界盃足球賽的主辦國卡達，展開了充滿驚奇的友情之旅。在過去傳統與現代風情共存的卡達，她們除了體驗了中東的傳統文化之外，也吃了許多在地的美食。在其中她們來到了沙漠，體驗在沙漠中奔馳的快感，並看到沿岸沙漠美不勝收的景色。這趟旅行除了觀光之外，孝淵還在卡達的美景之下，準備了兩場精彩的DJ表演。