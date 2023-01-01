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金礦的賭注第7季:超級駁船

探索頻道 - 今日 11:45PM 節目表
派克雪納普的洗礦機不斷出現小毛病，讓他原本就禍不單行的這季更加雪上加霜。東尼比茨打算透過河運開始採金船的移置工程，但他的團隊毫無相關經驗，導致下水作業問題重重。塔德霍夫曼在巴克蘭礦場毫無收穫，夥同戴夫去找礦場主人馬文理論。沒想到馬文卻告訴他們，礦坑的深度至少還要再多一倍，儼然超越了霍夫曼團隊的能力所及。

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