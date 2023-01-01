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暗殺風暴

衛視電影台 - 今日 09:30PM 節目表
在某城市，Darker發放「死亡通知單」預告所有人，將在何時以何罪向何人執行死刑。即使收到通知單的人報案，得到警方的貼身保護，Darker照樣能突破重圍，手刃受刑人。 警方為此成立了專案小組，然而每次緝捕行動均失敗而回，只能眼睜睜地看著殺戮發生…

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