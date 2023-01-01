白令海大吸金第11季:帝國大反撲

白令海上的夏季採金季又將開始，諾姆的帝國之戰也將展開。各方勢力都在積極布局，企圖擴大自己的事業版圖。尚恩擴充陣容，納進了作業能力一流的姚金孃艾琳號。克里斯也從吸金客晉升挖金客的行列，在湯姆卡德礦區跟尚恩並肩角逐。因為感染新冠肺炎而錯過冬季採金機會的艾蜜莉強勢回歸，奪下56號礦區的維農也不遑多讓，本季首次收金就繳出漂亮成績單。