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建構世界的食品

歷史頻道 - 2023.09.15(五) 08:00PM 節目表
 
一群高中朋友發現可用「潛艇」三明治作為速食的替代品。但他們遇到新式潛艇堡連鎖店的嚴厲競爭，這間連鎖店正試圖讓加盟的藝術更臻完美。

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