蓋邀請曾參加「餐館、免下車餐廳和小酒館」的四位主廚，在美味城超市共聚一堂，慶祝感恩節。感恩節核心是火雞，每道料理都要有火雞肉入菜。第一輪的主題是感恩節三明治，但不能使用麵包，第二輪的主題是感恩節前夕晚餐，究竟哪位主廚會勝出呢？