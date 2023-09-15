巴基斯坦裔男孩——哈山，他還在母親懷裡就已經來到香港這片土地，但至今仍在等待難民的身份，他唯一的夢想就是和家人移民到加拿大，一場突如其來的車禍奪走父親的生命，也讓他的夢想破滅。哈山加入了一個由難民所組成的黑幫，卻在警方的一次反黑行動中，陷入困境。目睹整個過程的陳白日，決定協助哈山逃亡。