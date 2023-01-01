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攝影機捕捉到的超自然影像

罪案偵輯頻道 - 今日 04:00PM 節目表
 
超自然影像調查團隊的一名成員被鬼抓住。一對伴侶在高速公路上開車，為的就是要拍下可能是大腳怪的片段。此外，還有更多若非親眼所見則難以相信的超自然影像片段。

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