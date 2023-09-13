本集第一回合主題是用蚱蜢做瓦哈卡料理，阮喬因為沒有好好利用蚱蜢落敗，第二回合主題是泰國辣海鮮料理，蘿拉主廚因為不夠辣遭到淘汰，第三回合主題是克里奧爾風慶祝大餐，凱絲主廚因為飯沒煮熟輸掉比賽，但她的慈善機構得到一萬元捐款，獲勝的克里斯選擇到瓦哈卡旅行。