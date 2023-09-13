考察大腳怪第2季:最後衝刺

大腳怪考察團的團隊行程進入第15天，他們繼續在肯塔基州派恩山尋找大腳怪出沒的線索。羅尼和蜜瑞亞一心想查出巨大的樹結構究竟是什麼生物造成的，但是夜間調查時卻跟去年在俄勒岡州時一樣，遇到奇怪的亮光與聲響，設備也突然故障。他們只好採取環境DNA，想藉助尋血獵犬的幫助，沒想到獵犬到了一座陡峭的山坡前卻因莫名的原因而止步不前。另一方面，布萊斯則是訪談了當地居民，得知她爸爸曾發現巨大的顎骨；因傷無法參加考察的查克，也拿到疑似巨大的掌印化石，讓團隊離破解謎團更加接近。