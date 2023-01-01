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挑戰美食堂第3季:杜魯斯
旅遊生活頻道
- 今日 04:25PM
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這次凱西來到明尼蘇達州杜魯斯進行挑戰，但在挑戰之前，先到了微風飯館品嘗大受歡迎的傳統週五炸魚；又到德威塞茲市集的北水域煙燻屋，參觀地下室的煙燻爐和煙燻鮭魚的方式。最後來到貝蒂派進行「豬飼料槽挑戰」，也就是巨無霸的派、冰淇淋和配料拼盤，有20分鐘能吃完自己選的三片派和超級多冰淇淋和發泡鮮奶油，凱西能否挑戰成功呢？
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