挑戰美食堂第3季:杜魯斯

這次凱西來到明尼蘇達州杜魯斯進行挑戰，但在挑戰之前，先到了微風飯館品嘗大受歡迎的傳統週五炸魚；又到德威塞茲市集的北水域煙燻屋，參觀地下室的煙燻爐和煙燻鮭魚的方式。最後來到貝蒂派進行「豬飼料槽挑戰」，也就是巨無霸的派、冰淇淋和配料拼盤，有20分鐘能吃完自己選的三片派和超級多冰淇淋和發泡鮮奶油，凱西能否挑戰成功呢？