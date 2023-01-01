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幹盡苦差事第9季:維修扶梯與捕捉蠍子

探索頻道 - 今日 09:55PM 節目表
 
本集的《幹盡苦差事》節目裡頭，主持人麥克羅要體驗兩種天差地遠的苦差事，首先他要前往明尼蘇達州大學的體育場，跟兩位維修扶梯專員一同體驗清理電扶梯的專業。接著，他要前往亞利桑那州的沙漠裡頭，在天色變暗之後摸黑踏入沙漠，幫飽受蠍害之苦的社區民眾除蠍。

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