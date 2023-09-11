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克莉絲汀娜好居家第3季:超大廚房

旅遊生活頻道 - 2023.09.11(一) 03:30PM 節目表
 
本集節目中，克莉絲汀娜要幫凱倫和傑森翻修房子，從科羅拉多州搬來的他們想過上加州風的生活，此外，克莉絲汀娜還打算在她情有獨鍾的田納西州購買第二棟房子。

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