荒野你追我逃第1季:第1集

紐西蘭有世界最險惡的地形，現在它是超極限捉迷藏的競賽場。來自世界各地的八組冒險團隊，將被迫逃出蠻荒的邊疆，同時要躲避一支軍事特種部隊的野地追蹤精英。這八支勇敢的隊伍，以顏色分隊，搭直升機進入降落區，在紐西蘭南阿爾卑斯山脈進行第一場挑戰。粉紅隊是父女檔鐵人運動員，體力和溝通默契都是一流，而追蹤員計畫先捕捉強隊，於是盯上了他們，最後趁他們在接近撤離點時，唯一一次走到空曠的地方，衝上前去抓住他們，成為第一支被淘汰的隊伍。