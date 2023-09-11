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天龍八部喬峰傳

衛視電影台 - 2023.09.11(一) 09:30PM 節目表
 
北宋年間，丐幫幫主喬峰英雄俠義，受武林擁戴，却突遭指認爲契丹人而衆叛親離。追尋身世，尋找仇人途中，喬峰與慕容家婢女阿朱相識相知，情愫互生。二人歷經聚賢莊、雁門關、鏡湖風波，直至阿朱因馬夫人設計被喬峰錯殺，喬峰終查出一切皆是慕容複爲復辟燕國的陰謀，喬峰手刃慕容複，隨後帶著阿朱的遺願孤身前往塞外。

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