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考察大腳怪第2季:帶爪之手

探索頻道 - 2023.09.10(日) 07:10PM 節目表
 
布萊斯收到一張照片，疑似大腳怪的手卻有爪子，所以他前往請教當地人。羅素看見天空有不尋常的光點。蜜瑞亞和羅尼發現驚人的樹結構。

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