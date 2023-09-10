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速戰

衛視電影台 - 2023.09.10(日) 09:30PM 節目表
 
「香港車神」李偉楠面對事業上的危機、家庭的變故，阿楠倍感壓力，可當他鼓起勇氣面對這一切，掀開超跑保護布塊想用賽車再找回自己昔日車神雄風的時候，卻不知已經踏入了另一個更大的陷阱…

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