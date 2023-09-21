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12日

衛視電影台 - 今日 09:30PM 節目表
 
用「溫水煮蛙」來形容婚姻就最貼切不過了，突然之間，你會發覺你已經在一段婚姻裡十年八載，要退你就全軍覆沒，要留你也死傷無數，去還是留？往往是女方面臨的決擇，Jeannie跟Simon就是這樣的一個故事。

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