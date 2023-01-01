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100天造新家第2季:告別擁擠

旅遊生活頻道 - 今日 03:30PM 節目表
本集委託人是雅拉與貝亭，他們早在四年前就在母親家附近買下一塊空地準備建造新家，卻遇上一些財務狀況，讓他們不得不暫緩計畫，借住貝亭母親家。現在他們終於存到錢要將期待已久的夢想住家化為現實。

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