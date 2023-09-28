前獄長鄧瀚宗因收受賄款入獄，而逃獄失敗的賀俊被逼回到監獄服刑。賀俊看準鄧瀚宗對監獄的熟悉，引誘他合作逃獄。二人一拍即合，更企圖製造事端嫁禍滾筒，以免重蹈失敗的覆轍，但過程中賀俊發現鄧瀚宗另有詭計，迫使他倒戈與滾筒、建天等人和新獄長馬文豪合作，聯手破解鄧瀚宗的陰謀…