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街頭飆車族第6季:強力玩家

探索頻道 - 今日 03:30PM
 
來自俄克拉荷馬市的405隊，這次要對戰來自德州的HPP隊。HPP隊由曼尼和奧茲兩兄弟領軍，他們號召來自德州境內的高手，打算要痛宰405隊。再度面臨另一個來自德州的紅河敵手，這次他們帶來的四輪驅動車絕對不容小覷。405隊團結一心，制定戰略，每個人都要變得更快才行。

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