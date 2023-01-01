街頭飆車族第6季:強力玩家

來自俄克拉荷馬市的405隊，這次要對戰來自德州的HPP隊。HPP隊由曼尼和奧茲兩兄弟領軍，他們號召來自德州境內的高手，打算要痛宰405隊。再度面臨另一個來自德州的紅河敵手，這次他們帶來的四輪驅動車絕對不容小覷。405隊團結一心，制定戰略，每個人都要變得更快才行。