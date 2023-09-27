多年前曾一手捧紅多位巨星的歌手經理人美鳳（毛舜筠 飾），婚後選擇全面告別 職場，專心相夫教子。如今兒子子軒（柳應廷 飾）即將到外國升讀大學，美鳳 決定重出江湖，藉以尋回人生價值。一次偶然機會，美鳳認識了在茶餐廳送外賣 的方晴（姜濤 飾），發現他在演藝方面極具潛能，決心將他推向舞台，果然短時 間就成功令他成為大眾偶像，令美鳳職場上鋒芒再露。身世孤苦的方晴激發了美 鳳的母愛照顧，卻令兒子感到被冷落，揭開了母子長年未解的感情裂痕。