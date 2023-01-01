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旅遊生活頻道 - 今日 03:30PM
 
在本集節目裡，史考特兄弟要回顧為名人黃艾莉翻修好友房屋，報答恩情的過程。艾莉多年來受到斯塔朵的照顧，她一心想報答她無私的付出，所以決定整修斯塔朵家的地下室，為她跟家人設計明亮通風的空間，更棒的是，也給了他們新的室外宴客空間，滿足斯塔朵宴客的需求。

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