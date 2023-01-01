樹屋大師第6季:奢華露營風

邁克和蕾芮兒夫婦酷愛露營，兩個兒子從小喜愛在家中後院的樹林中玩耍。他們遊遍全國各地，但總覺得家才是最佳渡假地點。他們熱愛露營但又想擁有如家中般舒適的環境，因此要求皮特打造出心目中高檔露營的樹屋。他們的土地上有棵大樹頗具歷史意義，因此他們希望樹屋使用回收木料營造歷經歲月的感覺，但樹屋內要有時尚又不失純樸風格的佈置。